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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04328

В Сумах монтируют первые подземные контейнеры для мусора

Об этом нас своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«В городе Сумы вскоре появится первая подземная контейнерная площадка для мусора!

И это, без преувеличения историческое событие.

В течение последних трех лет я штурмовал властные кабинеты с предложением наконец начать замену этих уродских контейнерных площадок на современные подземные.

Что только они не делали, чтобы этого не произошло?!

«Невозможно выделить земельный участок», «нет соответствующей техники», «нет средств», «нет проекта» и еще много чего.

В прошлом году мне банально не дали реализовать этот проект. Потому что выборы.

Хотя и на устройство площадке мной были выделены депутатские средства.

Но мы не остановились, разработали проект, обслуживающая организация «Сервис Ресурс» закупила специальную технику, и вот наконец площадка почти установлена.

В течение 20 минут, что я был рядом, более сотни человек с удивлением спрашивали «а что тут будет?»

И только тогда начинаешь понимать в какой … мы находимся (((

Надеюсь, это начало нового. Уже через несколько дней площадка будет опробована, и надеюсь, уже в следующем году их в городе будет намного больше.

П.С. Если шо, площадка установлена в моем родном дворе по адресу пр.М.Лушпы, 7», похвастался депутат.

Напомним: в прошлом году мэр Сум Александр Лысенко много говорил о внедрении подземных контейнеров, давал поручение проектировать, но…

Общество Подземные контейнерные площадки
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