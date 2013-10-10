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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03251

В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения жилой дом

20 сентября в 17:51 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по переулку Богдана Хмельницкого в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил хозяин, который увидел дым из окна. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено облицовку стен на площади до 15 кв. м, окна, бытовая техника и вещи домашнего обихода. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 17:58 возгорание локализовали, а в 18:55 - потратив на тушение 2,5 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Гибель на пожаре
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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