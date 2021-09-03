На Сумщине живым и невредимым вернулся домой без вести пропавший мужчина

Напомним, 13 сентября к сотрудникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение об исчезновении 37-летнего жителя района, который около десяти часов на велосипеде поехал навестить свою родную сестру, которая проживает в соседнем селе. Но, вот к ней он так и не доехал, но и домой тоже не вернулся.
На розыск мужчины был ориентирован весь личный состав полиции Роменщины. Правоохранители постоянно проводили поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего. К счастью, последний жертвой преступления не стал и вчера вечером самостоятельно вернулся домой.
Как выяснилось, житель района гостил у своего товарища. О том, почему никому не сообщил, о своем месте пребывания, отметил, что телефонов родных не помнит, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
88-летняя Елена Ивановна Кричфалуший 13 сентября в 17.00 вышла из дома по ул. Соборной, пгт Хотень Сумского р-на и до...
Пропавшего 3 сентября 40-летнего Дмитрия Мищенко нашли мертвым....
Легуша Сергей, 37 лет, 6 сентября 2021 года направлялся из с. Весёлое Роменского р-на в с. Сухая Грунь (бывшее с....
Мищенко Дмитрий, 40 лет, 3 сентября 2021 года вышел из дома по адресу: г. Сумы, ул. Котляревского, и с того...
35-летняя Оксана Коваль ушла из дома еще 24 августа, но до сих пор ее местонахождение неизвестно....