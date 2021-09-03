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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:52646

На Сумщине живым и невредимым вернулся домой без вести пропавший мужчина

Полицейские в течение недели проводили поисковые мероприятия по установлению места нахождения без вести пропавшего 37-летнего жителя Роменского района, который еще 6 сентября ушел из дома.

Напомним, 13 сентября к сотрудникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение об исчезновении 37-летнего жителя района, который около десяти часов на велосипеде поехал навестить свою родную сестру, которая проживает в соседнем селе. Но, вот к ней он так и не доехал, но и домой тоже не вернулся.

На розыск мужчины был ориентирован весь личный состав полиции Роменщины. Правоохранители постоянно проводили поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего. К счастью, последний жертвой преступления не стал и вчера вечером самостоятельно вернулся домой.

Как выяснилось, житель района гостил у своего товарища. О том, почему никому не сообщил, о своем месте пребывания, отметил, что телефонов родных не помнит, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Пропал без вести
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