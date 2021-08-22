На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы

Речь идет о событии, которое произошло 4 июля 2021 года в г. Белополье. Двое юношей накануне были в дачном домике пенсионера. Они сразу заметили ценные вещи, которые можно похитить. Юноши надеялись, что мужчина поедет из дачного дома, поэтому ночью пришли за его имуществом. Однако пенсионер был в доме. Это не остановило нападавших. Чтобы пострадавший не сопротивлялся, они забили его руками и ногами до смерти. Убегая, прихватили с собой моток медной проволоки.
17-летнему сообщнику обвиняемого, поскольку он скрывается от органа досудебного следствия, заочно сообщено о подозрении и 12 июля 2021 года объявили в розыск.
Действия обоих юношей квалифицированы по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.
Досудебное следствие проведено следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского РУП под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры решением суда 16-летнему и 17-летнему подозреваемым, которые убили прохожего, избраны меры пресечения...
Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни одного человека и пытался убить другого....
Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор членам преступной группы, которые в Полтавской области совершили ряд разбоев и умышленное убийство....
Происшествие произошло 23 августа, около 5 утра в Конотопе. В полицию поступило сообщение от медицинского работника Конотопской центральной больницы о...
Недригайловский районный суд рассмотрел уголовное производство в отношении местного жителя Михаила (имена изменены)....