На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и 13 сентября направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего юноши, который лишил жизни пенсионера. Приговор обвиняемый ждет в СИЗО.

Речь идет о событии, которое произошло 4 июля 2021 года в г. Белополье. Двое юношей накануне были в дачном домике пенсионера. Они сразу заметили ценные вещи, которые можно похитить. Юноши надеялись, что мужчина поедет из дачного дома, поэтому ночью пришли за его имуществом. Однако пенсионер был в доме. Это не остановило нападавших. Чтобы пострадавший не сопротивлялся, они забили его руками и ногами до смерти. Убегая, прихватили с собой моток медной проволоки.

17-летнему сообщнику обвиняемого, поскольку он скрывается от органа досудебного следствия, заочно сообщено о подозрении и 12 июля 2021 года объявили в розыск.

Действия обоих юношей квалифицированы по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное следствие проведено следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского РУП под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.