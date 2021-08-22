Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:37374

На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы

Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и 13 сентября направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего юноши, который лишил жизни пенсионера. Приговор обвиняемый ждет в СИЗО.

Речь идет о событии, которое произошло 4 июля 2021 года в г. Белополье. Двое юношей накануне были в дачном домике пенсионера. Они сразу заметили ценные вещи, которые можно похитить. Юноши надеялись, что мужчина поедет из дачного дома, поэтому ночью пришли за его имуществом. Однако пенсионер был в доме. Это не остановило нападавших. Чтобы пострадавший не сопротивлялся, они забили его руками и ногами до смерти. Убегая, прихватили с собой моток медной проволоки.

17-летнему сообщнику обвиняемого, поскольку он скрывается от органа досудебного следствия, заочно сообщено о подозрении и 12 июля 2021 года объявили в розыск.

Действия обоих юношей квалифицированы по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное следствие проведено следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского РУП под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине взяли под стражу подростков, которые убили прохожего
06.09.2021 15:00

На Сумщине взяли под стражу подростков, которые убили прохожего

По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры решением суда 16-летнему и 17-летнему подозреваемым, которые убили прохожего, избраны меры пресечения...

На Сумщине дали 12 лет за убийство иностранца и покушения на убийство шосткинца
02.09.2021 19:01

На Сумщине дали 12 лет за убийство иностранца и покушения на убийство шосткинца

Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни одного человека и пытался убить другого....

Сумской суд оставил без изменений приговор лицам, державшим в страхе жителей соседней области
01.09.2021 11:03

Сумской суд оставил без изменений приговор лицам, державшим в страхе жителей соседней области

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор членам преступной группы, которые в Полтавской области совершили ряд разбоев и умышленное убийство....

На Сумщине юноши до смерти избили конотопчанина
24.08.2021 14:31

На Сумщине юноши до смерти избили конотопчанина

Происшествие произошло 23 августа, около 5 утра в Конотопе. В полицию поступило сообщение от медицинского работника Конотопской центральной больницы о...

Жителю Сумщины дали 10 лет за убийство сестры из-за наследства
22.08.2021 14:10

Жителю Сумщины дали 10 лет за убийство сестры из-за наследства

Недригайловский районный суд рассмотрел уголовное производство в отношении местного жителя Михаила (имена изменены)....

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
Сегодня 17:08
В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 16:47
На Сумщине будут искать 562 призывников
Сегодня 16:11
В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 16:05
«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках
Сегодня 16:01
На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня 15:37
В Сумах сбили пенсионерку
Сегодня 15:34
В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
Сегодня 15:19
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 15:09
На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины
Сегодня 15:04
Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
Сегодня 14:59
view counter

Статьи

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.