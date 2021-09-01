Спасатели через суд требуют прекратить эксплуатацию школы на Сумщине Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области обратилось в Сумской окружной административный суд с иском к Марчихинобудской общеобразовательной школе I-III ступеней.

ГСЧСовцы просят принять решение о применении меры реагирования в виде полной остановки эксплуатации Марчихинобудской общеобразовательной школы I-III ступеней до полного устранения нарушений, выявленных во время проверки от 30.06.2021.

Известно, что 9 августа Марчихинобудская школа подала в суд заявление, в котором возражала против исковых требований и просила проводить рассмотрение дела с вызовом сторон. 31 августа Сумской окружной административный суд принял постановление, которым в ходатайстве школы было отказано.

В ближайшее время суд рассмотрит иск без вызова сторон, пишет Свеса.онлайн.