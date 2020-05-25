С сегодняшнего дня в Сумах вода будет с хоркой КП «Горводоканал» будет чистить резервуары Лепеховского водозабора.

С 9 по 17 сентября в Сумах будут проводиться профилактические работы по очистке и промывке резервуаров чистой воды Лепеховской насосной станции, сообщается на КП «Горводоканал».

В связи с выполнением этих работ вода в домах жителей района Анновки, автовокзала, ул. Добровольная, ул. Косовщинская, ул. Ремесленная, ул. Белопольское шоссе, ул. Степана Бандеры, ул. Металлургов, ул. Ильинская, ул. Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.