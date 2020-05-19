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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58320

У части сумчан вода будет с хлоркой

В Сумах в ближайшие девять дней чистить резервуары Ново-Оболонского водозабора.

С 1 по 9 июля в Сумах будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Ново-Оболонской насосной станции.

КП «Горводоканал» сообщает, что в связи с выполнением этих работ вода в домах жителей района Тимирязивки, ул. Роменская, ул. Г. Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Петропавловская, ул. 20 лет Победы, ул. Шишкаревская, ул. Я. Мудрого, ул. Засумская, ул. Ильинская, ул. Д. Галицкого и прилегающих к ним улиц может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Общество Хлорка
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