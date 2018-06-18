Главную визитку Сум Альтанку снова планируют реконструировать. На этот раз - за почти за 6 млн. Местные власти хотят провести не только капитальный ремонт и реставрацию сооружения, но и традиционно потратить на плитку, а также озеленение территории вокруг, говорится в сюжете СТС.
Напомним: в 2018 году уже проводили тендер на реконструкцию памятки. Тогда планировали выделить больше 3,5 млн грн. Однако тендер так и не состоялся. За три года цена вопроса выросла почти вдвое.
Как отреагировали на это сумчане в сюжете:
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