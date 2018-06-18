В Сумах снова собираются реставрировать Альтанку. В два раза дороже Сумскую Альтанку планируют отреставрировать почти за 6 млн гривен.

Главную визитку Сум Альтанку снова планируют реконструировать. На этот раз - за почти за 6 млн. Местные власти хотят провести не только капитальный ремонт и реставрацию сооружения, но и традиционно потратить на плитку, а также озеленение территории вокруг, говорится в сюжете СТС.

Напомним: в 2018 году уже проводили тендер на реконструкцию памятки. Тогда планировали выделить больше 3,5 млн грн. Однако тендер так и не состоялся. За три года цена вопроса выросла почти вдвое.

Как отреагировали на это сумчане в сюжете: