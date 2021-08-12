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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До 6 лет лишения свободы грозит изобретательному грабителю на Сумщине

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего юноши, который совершил грабеж.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 6 сентября 2021 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 190 тыс. грн.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Конотоп. В сети Интернет юноша заказал дорогостоящий мобильный телефон. Продавец из г. Харьков согласился прислать гаджет на почтовое отделение, а покупатель должен был оплатить товар после его осмотра. 19 августа 2021 года юноша пришел в отделение, получил для осмотра мобильный телефон, после чего, воспользовавшись моментом, выбежал из помещения, прихватив с собой гаджет.

Через несколько дней сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его. Несмотря на молодой возраст, юноша уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и уклонение от наказания. На этот раз его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы до 6 лет.

Право Грабеж
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