На Сумщині відбудеться заключний етап Чемпіонату України з мотокросу

Також пройдуть заїзди:
В рамках змагань відбудуться заїзди, присвячені пам’яті Анатолія Дмитровича Кобзаренка:
Місце проведення: с. Піски, Роменський район.
Вхід вільний.
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