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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:5786

На Сумщині відбудеться заключний етап Чемпіонату України з мотокросу

18-19 вересня відбудеться 5-ий (заключний) етап Чемпіонату України з мотокросу серед молоді і дорослих.

Також пройдуть заїзди:

  • - на квадроциклах;
  • - мотоциклах з колясками;
  • - жіночі.

В рамках змагань відбудуться заїзди, присвячені пам’яті Анатолія Дмитровича Кобзаренка:

  • - серед аматорів: дві групи – МХ1, МХ2
  • - ветеранів: три вікові групи – 45, 50 та 55+.

Місце проведення: с. Піски, Роменський район.

Вхід вільний.

 
 
Спорт Анонс Мотокросс
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