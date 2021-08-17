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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:5578

В Лебедине спасатели освободили мальчика, застрявшего между металлическими элементами ограждения (видео)

Сегодня, 6 сентября, в 15:46 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи ребенку.

По предварительным данным, в г. Лебедин мальчик, 2011 г.р., застрял между металлическими элементами ограждения спортивной площадки, который находится по ул. Героев Майдана.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью механизированного инструмента осторожно разрезали металлические элементы ограждения и освободили мальчика. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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