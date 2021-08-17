В Лебедине спасатели освободили мальчика, застрявшего между металлическими элементами ограждения (видео)

По предварительным данным, в г. Лебедин мальчик, 2011 г.р., застрял между металлическими элементами ограждения спортивной площадки, который находится по ул. Героев Майдана.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью механизированного инструмента осторожно разрезали металлические элементы ограждения и освободили мальчика. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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