Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:48404

На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек.

COVID-19 подтвердили у 26 человека (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 10, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 4 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 1 (Ахтырский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 647 человек, из них за минувшие сутки - 41 (Конотопский р-н - 15, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 18 Шосткинский р-н - 1).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Украина на пороге введения карантина
Вчера 09:50

Украина на пороге введения карантина

В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросла на четверть, и два дня подряд...

На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Вчера 08:56

На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 71 человека....

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек
02.09.2021 09:16

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек

COVID-19 подтвердили у 53 человек (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 13, Роменский р-н - 4, Сумской р-н –...

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности
01.09.2021 09:01

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек...

На Сумщине 43 новых случая COVID-19
01.09.2021 08:45

На Сумщине 43 новых случая COVID-19

За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.