На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек.

COVID-19 подтвердили у 26 человека (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 10, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 4 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 1 (Ахтырский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 647 человек, из них за минувшие сутки - 41 (Конотопский р-н - 15, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 18 Шосткинский р-н - 1).