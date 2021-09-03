На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

COVID-19 подтвердили у 26 человека (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 10, Шосткинский р-н - 4).
По состоянию на 4 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 1 (Ахтырский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 647 человек, из них за минувшие сутки - 41 (Конотопский р-н - 15, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 18 Шосткинский р-н - 1).
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