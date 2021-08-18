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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах виставляється Музей сучасного мистецтва України

Перший приватний Музей сучасного мистецтва України їде у мандри. Його приймає місто Суми у гостинному приміщенні Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького.

2 вересня 2021 р о 15.00 Перший приватний Музей сучасного мистецтва України презентує виставку, що мандрує.

«АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми». Так, саме до міста Суми їдуть твори із музейної колекції,  які багато років збирав меценат Сергій Цюпко. Роботи будуть експонуватися у Сумському обласному художньому музею, який має свою потужну колекцію, основа її – твори, зібрані меценатом Оскаром Гансеном.

Відвідувачі побачать 30 відбірних робіт визначних майстрів.

Ця виставка порадує відвідувачів своїм позитивом, яскравістю кольорів, різноманітністю сюжетів… Подарує можливість споглядати за людськими емоціями, насолоджуватися незвичайними формами… Це так потрібно усім у часи, коли посмішка, сум, чи тривога ховається під медичною маскою і заважає бути собою, жити звичайним життям. Саме зараз цінуємо все щоденне, що колись не помічалось, а зараз милує око, надихає жити у любові і щасті.

Запрошуємо у вояж з українськими майстрами, приходьте на виставку та пориньте в атмосферу творчості та краси.

Прекрасна осіння подорож розпочинається!

Виставка триватиме з 2 вересня по 4 жовтня 2021 р.

Музей відкрито для усіх бажаючих при умові дотримання заходів безпеки, які встановлені діючими нормами поведінки у громадських місцях.

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