Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:20145

Сумчан запрошують у Школу громадських організацій

18-19 вересня в Харкові відбудеться Школа громадських організацій.

Школа громадських організацій - дводенна навчальна та комунікаційна платформа для громадських організацій з п'яти регіонів України.

До участі у школі запрошуються молоді (та не дуже) громадські організації з Харківської, Сумської, Чернігівської областей та підконтрольних уряду України територій Луганської та Донецької областей.

Де: Харків

Коли: 18-19 вересня

“Шкільна програма” містить:

- панельні дискусії щодо актуального стану та перспектив розвитку громадського сектору в Україні;

- практичні тренінги зі стратегічного планування та операційного керування ГО, фандрайзингу, стратегічних комунікацій та творення ком'юніті навколо організації;

- презентація книги «Дороговкази лідеру. Думки митрополита Андрея Шептицького» від Інституту лідерства та управління Українського католицького університету;

- воркшоп із краудфандингу від платформи соціальних проєктів “Моє місто”;

- потужний нетворкінг учасників та багато-багато іншого!

Організатори школи: - ГО "Фонд "Професійний розвиток Харкова""; - Інститут лідерства та управління Українського католицького університету. Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3822nvz

Дедлайн реєстрації: 10 вересня 2021 року (включно).

Відібраним учасникам організатори відшкодують транспортні витрати, забезпечать харчування та поселення в готель. За додатковою інформацією: Shevtsov@profrozvytok.org.ua - Михайло Шевцов

Школа стала можливою завдяки проєкту "Зміцнення громадянського активізму серед молоді", що реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» за щирої підтримки National Endowment for Democracy (NED)

 
Общество Анонс
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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