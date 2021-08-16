В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля

Выехав на место аварии, белопольские правоохранители установили все обстоятельства ДТП. Как выяснила полиция, белопольчанин, который управлял мотоциклом, был пьян. При этом мужчина решил испытать свои водительские навыки в дрифте. Нарезая круги на дороге по улице Гагарина, столкнулся с автомобилем КІА Оптима, который стоял. Как стало известно, автомобиль принадлежит гражданину России, пишет Білопілля.Сіті.
В результате столкновения автомобиль получил незначительные механических повреждений. К счастью, обошлось только материальными потерями, в результате аварии физически никто не пострадал.
На правонарушителя-мотоциклиста полиция составила админпротокол по ст. 130 ч. 1 КоАП, 124 КУоАП и вынесено постановление ст. 126 ч. 2 КоАП.
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