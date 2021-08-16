В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля 28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла.

Выехав на место аварии, белопольские правоохранители установили все обстоятельства ДТП. Как выяснила полиция, белопольчанин, который управлял мотоциклом, был пьян. При этом мужчина решил испытать свои водительские навыки в дрифте. Нарезая круги на дороге по улице Гагарина, столкнулся с автомобилем КІА Оптима, который стоял. Как стало известно, автомобиль принадлежит гражданину России, пишет Білопілля.Сіті.

В результате столкновения автомобиль получил незначительные механических повреждений. К счастью, обошлось только материальными потерями, в результате аварии физически никто не пострадал.

На правонарушителя-мотоциклиста полиция составила админпротокол по ст. 130 ч. 1 КоАП, 124 КУоАП и вынесено постановление ст. 126 ч. 2 КоАП.