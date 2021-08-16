Сумчане жалуются на запах серы на Химгородке Сумчанка Екатерина Чайка написала в Фейсбуке о проблеме с вонью.

«На Химике 3-й день подряд в одно и тоже время ужасно воняет серой. Начиная с 20:00, запах становится всё сильнее, нос печёт, горло першит + головная боль. В квартире духота, а открыть окна невозможно из-за вони. Куда обращаться?», - написала она.

Другая сумчанка Nata Cakemar написала: «После 20.00 началось, уже понимали, что будет снова как вчера, и в реально невыносимая вонь серы в районе СКД, Прокофьева, пошли гулять с собакой, назад бегом бежали, и чтобы окна скорее закрыть. Это умышленно делается, что ли? Почему молчим?».

Лия Тютюнник: «Я тоже, как и вы, писала пост об этой вони от Химпрома, но мне писали экологи, что нужно писать им заявление. Но почитав ещё несколько постов на эту тему, я поняла, что люди, которые писали им заявы, они отписывались, что всё в порядке, было проверено и нечего не выявлено. Всё куплено, и нюхать нам эту вонь долго ещё и ничего мы простые люди не сделаем».