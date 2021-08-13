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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03340

Сколько сумчан вакцинировалось от COVID-19 за неделю?

Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, пункты вакцинации работают и в будние, и в выходные дни. 28-29 августа центры массовой вакцинации функционировали в ТЦ «Эпицентр» (вакцинировали препаратами Pfizer и CoronaVac), в ТРЦ «МОСТ» (Pfizer и CoronaVac) и в ТРЦ «Киев» (Pfizer). Не прикрадалась на выходных вакцинация в амбулаториях центров первичной медицинской помощи. Всего медзаведениями вакцинировано 732 человека. За 4 рабочих дня было вакцинировано 959 человек.

На сегодня почти 60% медперсонала городских больниц уже вакцинировано.

Всего по городу на сегодня проведено 109 121 вакцинация. Вакцинировано двумя дозами 32,2% взрослого населения – 68 835 человек.

Общество Вакцинация
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