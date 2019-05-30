Сумчан подвезут до фестиваля в Подопригорах

По информации Департамента развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации, 20 августа с 13:00 будет организовано отправление автобусов с конечной остановки городского пассажирского транспорта по ул. Роменской в г. Сумы.
Ориентировочная стоимость проезда в с. Подопригоры, исходя из средней стоимости проезда в автобусах междугородного сообщения - 60 гривен.
Отправление автобусов будет после заполнения всех мест. В обратном направлении - тоже.
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