Сумчан подвезут до фестиваля в Подопригорах Жителям и гостям Сум обеспечат подвоз к месту проведения фестиваля в с. Подопригоры.

По информации Департамента развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации, 20 августа с 13:00 будет организовано отправление автобусов с конечной остановки городского пассажирского транспорта по ул. Роменской в г. Сумы.

Ориентировочная стоимость проезда в с. Подопригоры, исходя из средней стоимости проезда в автобусах междугородного сообщения - 60 гривен.

Отправление автобусов будет после заполнения всех мест. В обратном направлении - тоже.

Вопросами по подвозу жителей районов к месту проведения фестиваля занимаются органы местного самоуправления совместно с местными перевозчиками.