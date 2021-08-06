На Сумщине мопедист сбил пешехода: пострадали оба Ахтырские правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим.

В селе Олешня 17-летний житель района совершил наезд на 21-летнего пешехода. Участники ДТП находятся в больнице.

Двигаясь по дороге на мопеде «Mustang», несовершеннолетний водитель не заметил пешехода, который шел вдоль обочины, и совершил на него наезд. В результате ДТП оба госпитализированы в реанимационное отделение Ахтырской центральной районной больницы с травмами различной тяжести.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.