На Сумщине мопедист сбил пешехода: пострадали оба

В селе Олешня 17-летний житель района совершил наезд на 21-летнего пешехода. Участники ДТП находятся в больнице.
Двигаясь по дороге на мопеде «Mustang», несовершеннолетний водитель не заметил пешехода, который шел вдоль обочины, и совершил на него наезд. В результате ДТП оба госпитализированы в реанимационное отделение Ахтырской центральной районной больницы с травмами различной тяжести.
В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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