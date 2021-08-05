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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:14352

На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST

Напередодні Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Дня Незалежності України, 20 серпня, в селі Підопригори відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST.

Цього року він пройде під егідою Міністерства культури України.

На заході виступатимуть студія «Квартал-95» і Настя КАМЕНСЬКИХ. Програмою фестивалю передбачене проведення гастрофесту та презентації туристичних маршрутів.Також заплановані розваги для дорослих та дітей.

На завершення планується виконання присутніми Державного Гімну України повним текстом.

Фестиваль розпочнеться о 15:00.

 
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