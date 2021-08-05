На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST

Цього року він пройде під егідою Міністерства культури України.
На заході виступатимуть студія «Квартал-95» і Настя КАМЕНСЬКИХ. Програмою фестивалю передбачене проведення гастрофесту та презентації туристичних маршрутів.Також заплановані розваги для дорослих та дітей.
На завершення планується виконання присутніми Державного Гімну України повним текстом.
Фестиваль розпочнеться о 15:00.
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