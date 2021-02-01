На Сумщине предлагают самую низкую зарплату в Украине Стало известно, в каких регионах работодатели предлагают наибольшую и наименьшую зарплату.

Ожидаемо, что самая высокая средняя заработная плата - в Киеве (около 29 тыс. грн), при этом в Киевской области - зарплаты не очень высокие (около 12,6 тыс. грн), пишет grc.ua.

На втором месте - Харьков и область (около 24,9 тыс. грн). По сравнению с июлем, зарплаты в регионе выросли на 900 грн. На третьем месте - Днепр и область - чуть более 24,8 тыс. грн (кстати, область показала хороший рост заработной платы по сравнению с предыдущим месяцем лета, +5,8 тыс. грн).

Аутсайдерами июля стали Николаевская область (12 тыс., падение по сравнению с июнем, - 1158 грн), Житомирская область (падение зарплат составило 3920 грн) и Сумская область – меньше 12 тыс. грн.