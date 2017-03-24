Конотопские полицейские поймали автоугонщика

12 августа, около 19:00, в полицию обратился 29-летний житель села Подлипное, что на Конотопщине. Он сообщил, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Ford Escort», который был припаркован в городе Конотоп возле отделения почты.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством подразделения.
На поиски похищенного автомобиля был привлечен личный состав отдела полиции: работники отдела реагирования патрульной полиции, работники сектора криминальной полиции и немедленно введен в действие план «Перехват». В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий было выставлены посты на выезде из города по всем направлениям, сформированы группы поиска транспортного средства в городе, отработана система видеонаблюдения «Безопасный город».
«В ходе опроса всех свидетелей происшествия установлено, что автомобиль был замечен в одном из микрорайонов города. Во время проверки полученной информации, меньше чем за час, автомобиль был найден. Злоумышленник бросил его возле одной из многоэтажек района, а сам убежал, - рассказывает начальник Конотопского районного отдела полиции Александр Забозлаев. - Уже позже, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний конотопчанин».
Сам злоумышленник рассказал, что увидев незапертое авто и ключи в замке зажигания, решил покататься по городу, а когда надоело, оставил автомобиль и пошел по своим делам.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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