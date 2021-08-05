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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21324

В лагере «Молодая гвардия» в Одессе 44 ребенка заболели COVID-19: там отдыхают 27 детей с Сумщины

В детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса.

Болезнь подтвердили у 44 воспитанников и трех вожатых, часть детей госпитализировали, а лагерь закрыли на карантин, рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишет Суспільне.

По его словам, сейчас «быстрыми» тестами проверили 700 человек, среди них заболевание подтвердилось у 47 пациентов, четырех детей госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. Также медики отобрали материалы для ПЦР-тестирование у 200 детей.

«Сегодня (по состоянию на 17 августа, - ред.) уже есть шесть человек с положительным результатом ПЦР-теста. Ожидаем другие. Сейчас на территории заведения провели необходимые меры для локализации и ликвидации вспышки. Организовали осмотр больных и контактных людей», - отметил Гончаров.

Пациентов с положительными ПЦР-тестами дополнительно будут проверять на Дельта-штамм коронавируса, добавил санитарный врач. Он также отметил, что сейчас лагерь закрыли на карантин. Кроме того, Гончаров рекомендовал руководству заведения перевести «Молодую гвардию» в закрытый режим работы в течение 14 дней с момента последнего подтверждения заболевания.

Из-за вспышки COVID-19 в «Молодой гвардии» полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, сейчас идет расследование.

На официальном сайте лагеря сообщили, что отдельные блоки «Солнечный» и «Прибрежный», где зафиксировали заболевания коронавирусом, работают в обычном режиме. Также в лагере информируют о меньшем количестве больных, чем заявил санврач.

«Во время скрининга обнаружили повышение температуры тела у 38-ми детей и 3-х педагогов. Четверых детей госпитализировали. 34 ребенка и педагоги-организаторы находятся в отдельных боксах медицинской части ГП УДЦ «Молодая гвардия» под наблюдением медицинского персонала, принимаются необходимые противоэпидемические мероприятия. Состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Добавим, среди детей, которые сейчас отдыхают в «Молодой гвардии» - 27 жителей Сумской области. Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения Сумской ОГА Михаил Дубровский.

Общество Коронавирус Молодая гвардия
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