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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42319

Сумские спасатели вернулись из Греции, где тушили масштабные пожары

17 августа утром в г. Сумы вернулись 10 спасателей, которые в составе сводного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тушили масштабные лесные пожары на территории Греческой Республики.

В частности, еще 6 августа украинские пожарные прибыли для оказания помощи греческому народу. Больше недели сверхтяжелой работы в сложнейших условиях борьбы с огненной стихией. Всего с начала работ сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек были ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га, спасено 2 населенных пункта Спатару и Метохи, зернохранилище, стадо овец; вблизи г. Каматриадес спасены 23 гектара оливкового и фигового сада, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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