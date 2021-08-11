Сумские спасатели вернулись из Греции, где тушили масштабные пожары 17 августа утром в г. Сумы вернулись 10 спасателей, которые в составе сводного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тушили масштабные лесные пожары на территории Греческой Республики.

В частности, еще 6 августа украинские пожарные прибыли для оказания помощи греческому народу. Больше недели сверхтяжелой работы в сложнейших условиях борьбы с огненной стихией. Всего с начала работ сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек были ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га, спасено 2 населенных пункта Спатару и Метохи, зернохранилище, стадо овец; вблизи г. Каматриадес спасены 23 гектара оливкового и фигового сада, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.