Мэр Сум задумал создать коммунальное спасательное предприятие Такую идею мэр Сум Александр Лысенко озвучил сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания.

По его словам, на последней коллегии Сумской ОГА поднимался вопрос по поводу безопасности на водоемах. В частности, шла речь о том, что местные водолазные службы не успевают спасать людей, так как на самих пляжах у нас, как правило, нет спасателей. В итоге водолазы только поднимают утопленников. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий потребовал от Сум исправить данную ситуацию. Или заставить предпринимателей, работающих на берегах водоемов, обеспечивать пляжи спасателями, или городу - создать КП, которое будет заниматься благоустройством территорий скверов, парков, пляжей, а также обеспечивать безопасность на городских пляжах во время летнего отдыха, пишет Ваш шанс.

По-видимому, мэр Сум решил не связываться с предпринимателями, а пойти по второму пути. На совещании в мэрии 4 октября он дал поручение департаменту инфраструктуры проработать вопрос создания коммунального учреждения или КП (возможно, на базе существующего КП), которое будет заниматься вопросом безопасности отдыха на водоемах Сум.

- Этот вопрос уже обсуждался, есть определенные предложения. Прошу рассмотреть их на депутатских комиссиях и вынести на сессию. Это надо делать уже сейчас, формировать такие группы, которые будут спасать людей следующим летом. Даю месяц на подготовку предложений, - заявил он.

Напомним: в Сумах уже существует Сумская городская спасательно-водолазная служба. О создании официальных пляжей мэр Сум в ответе на петицию заявил, что таких в городе не будет.