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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская бегунья стала лучшей в Сербии

Украина выиграла семь медалей на юношеском чемпионате ABAF по легкой атлетике.

На юношеском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF), который 14 августа состоялся в Кралево (Сербия), Украина выиграла семь медалей, три из которых золотые.

Представительница Сумщины Диана Гончаренко с результатом 12,18 с вышла в финал в беге на 100 метров. В решающем круге украинка преодолела дистанцию несколько медленнее - за 12,23 с, - но этого вполне хватило для «золота».

Спорт Легкая атлетика
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