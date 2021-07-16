Сумская бегунья стала лучшей в Сербии Украина выиграла семь медалей на юношеском чемпионате ABAF по легкой атлетике.

На юношеском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF), который 14 августа состоялся в Кралево (Сербия), Украина выиграла семь медалей, три из которых золотые.

Представительница Сумщины Диана Гончаренко с результатом 12,18 с вышла в финал в беге на 100 метров. В решающем круге украинка преодолела дистанцию несколько медленнее - за 12,23 с, - но этого вполне хватило для «золота».