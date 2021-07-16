Сумская бегунья стала лучшей в Сербии

На юношеском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF), который 14 августа состоялся в Кралево (Сербия), Украина выиграла семь медалей, три из которых золотые.
Представительница Сумщины Диана Гончаренко с результатом 12,18 с вышла в финал в беге на 100 метров. В решающем круге украинка преодолела дистанцию несколько медленнее - за 12,23 с, - но этого вполне хватило для «золота».
Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко, который в соревнованиях по толканию ядра на олимпийских играх в Токио занял 30-е место, обратился к...
Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко не прошел квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2020 в Токио....
Смешанная эстафета 4х400 метров дебютировала на Олимпийских играх....
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет....
15 июля в Таллинне стартовал чемпионат Европы по лёгкой атлетике U20....