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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские копы остановили пьяного мопедиста без шлема, номеров и прав

Без мотошлема, без государственных номерных знаков, без права управления транспортным средством и в состоянии опьянения - такого мопедиста остановили патрульные.

Патрулируя улицу Белопольское шоссе, стражи порядка обнаружили водителя двухколесного транспортного средства, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Он был без мотошлема, а его мопед - без государственных номерных знаков.

Пообщавшись с 34-летним водителем, инспекторы выяснили, что у него права управления транспортным средством вообще не было. К тому же он был с признаками алкогольного опьянения. Пройти осмотр мопедист согласился на месте остановки. Результат зафиксировал 1,92 промилле (почти в 10 раз выше нормы).

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
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