Сумские пляжники стали вторыми в Киеве

В мужской части соревнований сумская пара Никита Ангелов / Иван Дацюк дошли до финала, выиграв по дорогу у пяти команд, но в решающей встрече уступили киевлянам Ивану и Ричарду Лихацким 1:2 (9-21, 21-15, 12-15). В итоге они вторые, завоевав по 144 очка рейтинга.
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