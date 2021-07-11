Сумские пляжники стали вторыми в Киеве 13-15 августа в Киеве проходил 2-звездочный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу «Кубок Столичный».

В мужской части соревнований сумская пара Никита Ангелов / Иван Дацюк дошли до финала, выиграв по дорогу у пяти команд, но в решающей встрече уступили киевлянам Ивану и Ричарду Лихацким 1:2 (9-21, 21-15, 12-15). В итоге они вторые, завоевав по 144 очка рейтинга.