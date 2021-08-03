На Сумщине горела ферма - убытки миллионные (видео) В Тимановке на Шосткинщине горела ферма.

Помешать масштабному пожару мог автомобиль добровольной пожарной команды. Но он находился в нерабочем состоянии. Об этом сообщили во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайной ситуации, говорится в сюжете ТРК «Акцент».