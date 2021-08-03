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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:00557

На Сумщине горела ферма - убытки миллионные (видео)

В Тимановке на Шосткинщине горела ферма.

Помешать масштабному пожару мог автомобиль добровольной пожарной команды. Но он находился в нерабочем состоянии. Об этом сообщили во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайной ситуации, говорится в сюжете ТРК «Акцент».

Общество Пожар
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Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
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20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
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10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

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