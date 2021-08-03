На Сумщине горела ферма - убытки миллионные (видео)

Помешать масштабному пожару мог автомобиль добровольной пожарной команды. Но он находился в нерабочем состоянии. Об этом сообщили во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайной ситуации, говорится в сюжете ТРК «Акцент».
В Сумской области во время пожара хозяйственной постройки пожарные вместе с селянами спасли домашний скот....
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10 августа целый вечер пожарные пытались потушить мусорный полигон возле с. Пустовойтовка Роменского района....
9 августа в 18:01 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на открытой территории на ул. Гагарина в г....
2 августа в 12:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Металлургов....