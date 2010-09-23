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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырский «Нефтяник» готовится стартовать в чемпионате Украины среди аматоров

27 команд в настоящее время подтвердили участие в чемпионате Украины по футболу среди аматоров сезона 2021/2022.

Об этом сообщает сайт Ассоциации любительского футбола Украины. Среди них есть и футбольный клуб «Нефтяник» из Ахтырки.

Еще 5 клубов находятся в процессе принятия решения об участии в соревнованиях.

Старт нового сезона намечен на 7-8 августа.

Напомним: в прошлом сезоне в чемпионате принимали участие три команды ФК «Сумы». «Виктория» из Николаевки и ФК «Тростянец», который дружно перешли во вторую лигу ПФЛ.

Спорт Нефтяник
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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