Ахтырский «Нефтяник» готовится стартовать в чемпионате Украины среди аматоров 27 команд в настоящее время подтвердили участие в чемпионате Украины по футболу среди аматоров сезона 2021/2022.

Об этом сообщает сайт Ассоциации любительского футбола Украины. Среди них есть и футбольный клуб «Нефтяник» из Ахтырки.

Еще 5 клубов находятся в процессе принятия решения об участии в соревнованиях.

Старт нового сезона намечен на 7-8 августа.

Напомним: в прошлом сезоне в чемпионате принимали участие три команды ФК «Сумы». «Виктория» из Николаевки и ФК «Тростянец», который дружно перешли во вторую лигу ПФЛ.