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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:3924

Ахтырский «Нефтяник» победил в столице

Сегодня, 25 сентября, прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

В группе 2 ахтырский «Нефтяник» играл на выезде против киевской команды «ЮКСА». Забив в каждом из таймов по голу после стандартов (Александр Лапин (39 минута) со штрафного попал в «девятку», Покосенко Алексей (66) забил головой после навеса со штрафного), «нефтяники» праздновали уже пятую победу в шести играх. Сейчас они на четвертой позиции с 16 очками, имея игру в запасе.

Спорт Нефтяник Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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