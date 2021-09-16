Ахтырский «Нефтяник» победил в столице

В группе 2 ахтырский «Нефтяник» играл на выезде против киевской команды «ЮКСА». Забив в каждом из таймов по голу после стандартов (Александр Лапин (39 минута) со штрафного попал в «девятку», Покосенко Алексей (66) забил головой после навеса со штрафного), «нефтяники» праздновали уже пятую победу в шести играх. Сейчас они на четвертой позиции с 16 очками, имея игру в запасе.
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