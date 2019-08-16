Сумчанин пробежал марафон на Олимпе В Греции прошел марафон-трейл на гору Олимп.

Участники бежали даже больше марафонской дистанции 44 км с перепадом высот 3200 м. Сумчанин Сергей Панченко показал на финише время 9:00:54. Это было 179-е из 274 добежавших до финиша (стартовало более 400). В категории старше 60 лет наш бегун занял 4-е место.