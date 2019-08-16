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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин пробежал марафон на Олимпе

В Греции прошел марафон-трейл на гору Олимп.

Участники бежали даже больше марафонской дистанции 44 км с перепадом высот 3200 м. Сумчанин Сергей Панченко показал на финише время 9:00:54. Это было 179-е из 274 добежавших до финиша (стартовало более 400). В категории старше 60 лет наш бегун занял 4-е место.

Спорт Марафон
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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