Сумчанин пробежал марафон на Олимпе

Участники бежали даже больше марафонской дистанции 44 км с перепадом высот 3200 м. Сумчанин Сергей Панченко показал на финише время 9:00:54. Это было 179-е из 274 добежавших до финиша (стартовало более 400). В категории старше 60 лет наш бегун занял 4-е место.
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