Команда конотопчанки сыграет за 5-е место в Кубке европейских чемпионов В португальском Назаре продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Команда «Мрія-2006» (Ананьев, Одесская обл.), за которую играет воспитанница конотопского и сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, в субботу со счетом 4:2 победили бельгийскую команду «New Team Brussels» и в воскресенье сыграют в матче за 5-е место с испанской «Игиконтрол Мелилья».