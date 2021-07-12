В детском доме-интернате на Сумщине персонал избил воспитанника Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Сумской области Дмитрий Бойченко осуществил целевой мониторинговый визит в КУ «Белопольский детский дом-интернат».

В региональное представительство Уполномоченного поступила информация о фактах причинения телесных повреждений персоналом подопечному заведения.

На месте также присутствовали руководитель Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры и начальник отдела полиции №1 г. Белополье ГУНП в Сумской области.

После установления факта нанесения телесных повреждений подопечному, региональный представитель Уполномоченного вызвал следственно-оперативную группу, с целью надлежащей фиксации правонарушения.

По результатам внесения сведений в ЕРДР назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести нанесение телесных повреждений, и будет проведен следственный эксперимент с потерпевшим для установления механизма причинения телесных повреждений.

Правовую оценку содеянном предоставят правоохранительные органы. Вопрос находится на контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека.