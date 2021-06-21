Сумские лучники стали чемпионами Украины

Сегодня, 16 июля, чемпионами Украины в личных соревнованиях стали Дарья Коваль и Егор Леоненко. Они же командой взяли «бронзу» в миксте. Сергей Басов в «личке» занял 4-е место.
Завтра чемпионат продолжится командными стрельбами.
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