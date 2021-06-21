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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:10235

Сумские лучники стали чемпионами Украины

В Чернигове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов.

Сегодня, 16 июля, чемпионами Украины в личных соревнованиях стали Дарья Коваль и Егор Леоненко. Они же командой взяли «бронзу» в миксте. Сергей Басов в «личке» занял 4-е место.

Завтра чемпионат продолжится командными стрельбами.

Спорт Стрельба из лука
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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