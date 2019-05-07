Урна TrendDecor 0131, 57л (металл) - 7 810 грн.
Согласно документации в системе prozorro, департамент хочет приобрести 22 урны за 190 тыс. грн. Пока идет предоставление предложений. Аукцион состоится 21 июля, а поставить новые урны победитель должен будет до 5 августа.
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