Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49288

В Сумах хотят купить урны по 8 тыс. грн

Департамент инфраструктуры города проводит тендер на поставку 22 урн с установкой.

Урна TrendDecor 0131, 57л (металл) - 7 810 грн.

Согласно документации в системе prozorro, департамент хочет приобрести 22 урны за 190 тыс. грн. Пока идет предоставление предложений. Аукцион состоится 21 июля, а поставить новые урны победитель должен будет до 5 августа.

Общество Урны
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах вокруг озера Чеха установили новые урны
07.06.2021 16:03

В Сумах вокруг озера Чеха установили новые урны

Сегодня, 7 июня, в сумах возле озера Чеха установили 5 новых урн....

16.03.2020 11:54

В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа

Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов....

Чешка завалена мусором после выходных (видео)
10.06.2019 12:02

Чешка завалена мусором после выходных (видео)

В жаркую погоду сумчане массово пошли на речки и озера....

Микро-урны, установленные в центре Сум месяц назад, уже ломаются и ржавеют
10.06.2019 11:35

Микро-урны, установленные в центре Сум месяц назад, уже ломаются и ржавеют

На Набережной Псла в городском парке им. Кожедуба сумчане уже нашли сломанную урну....

В центре Сум меняют микроурны на мини
07.05.2019 13:00

В центре Сум меняют микроурны на мини

Сегодня, 7 мая, в центральных скверах Сум – Покровском и Харитоненко – коммунальщики заменяют урны....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Сегодня 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
Вчера 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Сумчанка народила здорову донечку та проходить лікування від лімфоми Ходжкіна
10.07.2021 12:15
Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання
09.07.2021 13:02
Штам "Дельта" для жителів Сумщини: чого очікувати
09.07.2021 09:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.