В Сумском СИЗО перекрыли канал поставки наркотиков

По данным следствия, 35-летний обвиняемый в совершении разбойного нападения, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе, организовал незаконные поставки на территорию учреждения наркотического средства, оборот которого ограничен - «метадон». К совершению преступлений он привлек двух человек, которые находились на свободе. Согласно распределенных обязанностей, сообщники передавали в изолятор наркотики, скрывая их в продуктах питания. В дальнейшем запрещенные вещества заключенный использовал как для собственного потребления, так и реализовывал сокамерникам.
Правоохранителями в следственном изоляторе проведено 7 обысков, в результате которых выявлено и изъято 3 пакета с наркотическим веществом, упаковки с таблетками, устройства для употребления наркотических веществ, 20 банковских карточек, мобильные телефоны, планшеты, флешки, сим-карты разных операторов и т.п.
Противоправную деятельность разоблачено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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