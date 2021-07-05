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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумском СИЗО перекрыли канал поставки наркотиков

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 14 июля сообщено о подозрении трем участникам организованной группы, которые наладили схему поставок и распространения наркотических средств на территорию Государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, 35-летний обвиняемый в совершении разбойного нападения, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе, организовал незаконные поставки на территорию учреждения наркотического средства, оборот которого ограничен - «метадон». К совершению преступлений он привлек двух человек, которые находились на свободе. Согласно распределенных обязанностей, сообщники передавали в изолятор наркотики, скрывая их в продуктах питания. В дальнейшем запрещенные вещества заключенный использовал как для собственного потребления, так и реализовывал сокамерникам.

Правоохранителями в следственном изоляторе проведено 7 обысков, в результате которых выявлено и изъято 3 пакета с наркотическим веществом, упаковки с таблетками, устройства для употребления наркотических веществ, 20 банковских карточек, мобильные телефоны, планшеты, флешки, сим-карты разных операторов и т.п.

Противоправную деятельность разоблачено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркотики СИЗО
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