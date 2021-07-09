В Сумах пляж на Студяге будет убирать рекламное агентство Департамент инфраструктуры города провел тендер на поставку услуг по содержанию городского пляжа в парке им. Кожедуба.

Закупка была проведена без использования электронной системы, то есть напрямую. Убирать пляж (правда, официально пляжем это несмотря на вложенные миллионы гривен назвать нельзя) будет до конца года ООО «Сумское информационное обслуживание» за 30 тыс. грн.

Что интересно, основной вид деятельности этого предприятия - 73.11 Рекламные агентства. Однако есть и другие: 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 81.10 Комплексное обслуживание объектов; 81.21 Генеральная уборка домов; 81.22 Другая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов; 81.29 Другие виды деятельности по уборке; 81.30 Предоставление ландшафтных услуг; 58.19 Прочие виды издательской деятельности; 38.11 Сбор неопасных отходов.

Так что ждем новых услуг в этих сферах…