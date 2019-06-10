Сумской департамент инфраструктуры купил самые дорогие урны Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета проводил тендер на поставку 30 урн за 190 тыс. грн.

Победителем стал ФЛП Калашников. Который предложил поставить урны за 185 тыс. грн. Другие предложения – от 60 до 107 тыс. грн были отклонены.

Часть урн уже установлена в центре города. Теперь в одном месте можно увидеть урны сразу трех видов. Красота!