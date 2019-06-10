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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:26515

Сумской департамент инфраструктуры купил самые дорогие урны

Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета проводил тендер на поставку 30 урн за 190 тыс. грн.

Победителем стал ФЛП Калашников. Который предложил поставить урны за 185 тыс. грн. Другие предложения – от 60 до 107 тыс. грн были отклонены.

Часть урн уже установлена в центре города. Теперь в одном месте можно увидеть урны сразу трех видов. Красота!

Общество Урны
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