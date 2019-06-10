Сумской департамент инфраструктуры купил самые дорогие урны

Победителем стал ФЛП Калашников. Который предложил поставить урны за 185 тыс. грн. Другие предложения – от 60 до 107 тыс. грн были отклонены.
Часть урн уже установлена в центре города. Теперь в одном месте можно увидеть урны сразу трех видов. Красота!
Департамент инфраструктуры города проводит тендер на поставку 22 урн с установкой....
Сегодня, 7 июня, в сумах возле озера Чеха установили 5 новых урн....
Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов....
В жаркую погоду сумчане массово пошли на речки и озера....
На Набережной Псла в городском парке им. Кожедуба сумчане уже нашли сломанную урну....