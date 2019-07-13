Сумские студенты стали вторыми на Всеукраинской универсиаде Универсиадный пьедестал студентов-спортсменов СумГУ.

Комитет физического воспитания и спорта МОН Украины и Спортивная студенческий союз Украины подвели итоги XVI Летней универсиады Украины.

В соревнованиях приняли участие сборные команды 112 вузов. По результатам участия в Универсиаде Сумской государственный университет занял второе место среди всех вузов, уступив лишь Национальному университету физического воспитания и спорта (г. Киев). При этом СумГУ занял первое место в группе крупнейших по масштабу университетов Украины.

Напомним, что по результатам Зимней универсиады Украины в этом году СумГУ также завоевал второе общекомандное место.