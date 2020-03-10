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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14409

В Сумы едет президент Зеленский

В Сумах состоится выездное заседание СНБО при участии президента Украины.

В пятницу, 16 июля, в Сумы приедет президент Владимир Зеленский. Цель визита - выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил главный секретарь ведомства Алексей Данилов.

О том, что было принято решение проводить подобные мероприятия не в столице, а в регионах, сообщалось в начале недели. Тогда еще не было известно, где именно пройдет первое выездное заседание СНБО. 13 июля главный секретарь СНБО сообщил, что оно состоится именно в Сумах.

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Политика Владимир Зеленский СНБО
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