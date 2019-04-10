Экс-губернатор Сумщины начал работать в МВД Бывший глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко получил должность главного специалиста отдела многостороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерство внутренних дел Украины.

Он выиграл конкурс, объявленный на замещение вакантной должности, получив 13 баллов (из скольки, правда, неизвестно).

Также он подал декларацию как кандидат на должность и ежегодную за 2020 год.

В прошлом году он получил на основном месте работы в Сумской торгово-промышленной палате всего 23 тыс. грн. Чуть больше – 24,5 тыс. грн он получил как совместитель в Национальному педуниверситете им. Драгоманаова. Также он показал 44 тыс. грн дохода от продажи электроэнергии ООО «ЭНЕРА СУМЫ». Плюс доход от занятия независимой профессиональной деятельностью – чуть больше 10 тыс. грн. Его жена Снежана получила намного больше – всего 1,6 млн грн.