Экс-губернатор Сумщины начал работать в МВД

Он выиграл конкурс, объявленный на замещение вакантной должности, получив 13 баллов (из скольки, правда, неизвестно).
Также он подал декларацию как кандидат на должность и ежегодную за 2020 год.
В прошлом году он получил на основном месте работы в Сумской торгово-промышленной палате всего 23 тыс. грн. Чуть больше – 24,5 тыс. грн он получил как совместитель в Национальному педуниверситете им. Драгоманаова. Также он показал 44 тыс. грн дохода от продажи электроэнергии ООО «ЭНЕРА СУМЫ». Плюс доход от занятия независимой профессиональной деятельностью – чуть больше 10 тыс. грн. Его жена Снежана получила намного больше – всего 1,6 млн грн.
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