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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеистки обыграли литовок

Сборная Украины по хоккею на траве провела четвертый рейтинговый поединок в Польше.

На этот раз соперницами нашей команды, полностью составленной из воспитанниц сумского хоккея, была сборная Литвы. Украинки легко разделались с соперницами, разгромив 11:0.

В итоге у сборной Украины две победы и два поражения за 4 дня.

Спорт Хоккей на траве
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