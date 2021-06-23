Сумские хоккеистки обыграли литовок Сборная Украины по хоккею на траве провела четвертый рейтинговый поединок в Польше.

На этот раз соперницами нашей команды, полностью составленной из воспитанниц сумского хоккея, была сборная Литвы. Украинки легко разделались с соперницами, разгромив 11:0.

В итоге у сборной Украины две победы и два поражения за 4 дня.