Главного архитектора Сум отстранили из-за подозрения в служебной халатности Окружной прокуратурой города Сумы 7 июля сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Сумского городского совета, из-за служебной халатности которого общество с ограниченной ответственностью не уплатило в бюджет 165 тыс. грн (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 8 июля подозреваемый отстранен от занимаемой должности до 8 августа 2021 года.

По данным следствия, на протяжении 4 лет общество с ограниченной ответственностью на территории коммунальной собственности размещало рекламные средства. При этом общество не заключало соответствующие договоры с управлением и не платило в местный бюджет средства.

Несмотря на это, начальник управления Сумского городского совета, будучи осведомленным об указанных фактах, как уполномоченное лицо, ответственное за заключение с субъектом предпринимательской деятельности договоров и регулирования деятельности в сфере размещения внешней рекламы в г. Сумы, на допущенные нарушения не реагировал, в частности не принимал меры по демонтажу рекламных средств.

Согласно заключению экспертов, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к недополучению бюджетом территориальной громады города Сумы 165 тыс. грн.

Досудебное следствие осуществляется следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно Данкор онлайн, речь идет о начальника управления градостроительства и архитектуры Андрее Кривцове.