Главного архитектора Сум отстранили из-за подозрения в служебной халатности

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 8 июля подозреваемый отстранен от занимаемой должности до 8 августа 2021 года.
По данным следствия, на протяжении 4 лет общество с ограниченной ответственностью на территории коммунальной собственности размещало рекламные средства. При этом общество не заключало соответствующие договоры с управлением и не платило в местный бюджет средства.
Несмотря на это, начальник управления Сумского городского совета, будучи осведомленным об указанных фактах, как уполномоченное лицо, ответственное за заключение с субъектом предпринимательской деятельности договоров и регулирования деятельности в сфере размещения внешней рекламы в г. Сумы, на допущенные нарушения не реагировал, в частности не принимал меры по демонтажу рекламных средств.
Согласно заключению экспертов, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к недополучению бюджетом территориальной громады города Сумы 165 тыс. грн.
Досудебное следствие осуществляется следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как стало известно Данкор онлайн, речь идет о начальника управления градостроительства и архитектуры Андрее Кривцове.
Спустя полтора месяца после обещаний, данных мэром Сум, система блокировки телефонов «Какаду» в Сумах так и не запущена....
Суд признал законным применение штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе....
Сумской окружной административный суд подтвердил законность применения штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава «Молодого народного руха» Андрей Рыбалко....
Вывеска партии «ВО «Батькивщина» на фасаде дома по ул. Горького, 2 оказалась незаконной....