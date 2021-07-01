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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:0531

На Сумщине полиция разыскала водителя, который совершил наезд на велосипедиста

Как сообщалось ранее, 7 июля в селе Обтово Конотопского района, неизвестный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на 49-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Полицейские сразу начали поиски злоумышленника. И уже сегодня, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского РУП установили виновника происшествия и разыскали транспортное средство.

Им оказался 21-летний житель соседнего села, который управлял мотоциклом «Минск».

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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