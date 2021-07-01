На Сумщине полиция разыскала водителя, который совершил наезд на велосипедиста Как сообщалось ранее, 7 июля в селе Обтово Конотопского района, неизвестный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на 49-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Полицейские сразу начали поиски злоумышленника. И уже сегодня, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского РУП установили виновника происшествия и разыскали транспортное средство.

Им оказался 21-летний житель соседнего села, который управлял мотоциклом «Минск».

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.