На Сумщине полиция разыскала водителя, который совершил наезд на велосипедиста

Полицейские сразу начали поиски злоумышленника. И уже сегодня, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского РУП установили виновника происшествия и разыскали транспортное средство.
Им оказался 21-летний житель соседнего села, который управлял мотоциклом «Минск».
По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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