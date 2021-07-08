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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах начали судить главного архитектора города

Чиновник Сумского горсовета обвиняется в злоупотреблении властью.

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Сумского городского совета, злоупотребление властью с целью получения неправомерной выгоды которого привело к неуплате обществом с ограниченной ответственностью в бюджет 165 тыс. грн (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

27 сентября состоялось подготовительное заседание, решением суда дело назначено к рассмотрению по существу.

По данным следствия, на протяжении 4 лет общество с ограниченной ответственностью на территории коммунальной собственности размещало рекламные средства. При этом общество не заключало соответствующие договоры с управлением и не платило в местный бюджет средства. Несмотря на это, начальник управления Сумского городского совета, будучи осведомленным об указанных фактах, как уполномоченное лицо, ответственное за заключение с субъектом предпринимательской деятельности договоров и регулирования деятельности в сфере размещения внешней рекламы в г. Сумы, на допущенные нарушения не реагировал, в частности не принимал меры по демонтажу рекламных средств. Согласно заключению экспертов, указанные правонарушения привели к недополучению бюджетом территориальной громады города Сумы 165 тыс. грн.

Досудебное следствие осуществлялось следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним: речь идет о начальнике управления архитектуры и градостроительства Андрее Кривцове.

Право Андрей Кривцов
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