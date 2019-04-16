В Сумах начали демонтировать нелегальные рекламные «гробы», простоявшие три года Сегодня, 1 октября, ночью, были демонтированы первые 9 рекламных пилонов, которые незаконно простояли на улицах города более трех лет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Абсолютное большинство знакомых не верило в то, что этот день вообще может наступить.

Ведь как можно демонтировать незаконную рекламу в городе, если сам городской голова ее покрывает?

Однако рано или поздно правда побеждает. Всегда!

Три года мы говорили о рекламном беспорядок в городе: куча запросов, видео-расследований, уголовных дела.

Но этот день наступил. Город очищается от коррупционного шлака.

Спасибо всем, кто причастен. Вы крутые!

Доброе утро, лучший город на земле», - написал депутат.

Напомним: решение о демонтаже было принято еще в конце августа, тем не менее у управления архитектуры ушло больше месяца, руководство которого судят за злоупотребление властью именно в части установки этих рекламных «гробов», как называют их сумчане, без разрешений, из-за чего бюджет громады не дополучил 165 тыс. грн.