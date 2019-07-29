Мэр Сум недоволен своими подчиненными

Он поднял этот вопрос сегодня, 16 августа. Во время аппаратного совещания.
По его словам, когда он сегодня ехал на работу, по дороге насчитал 8 объявлений о представлениях цирка – на столбах, на деревьях, заборах. При этом на них были приклеены портреты самого мэра и президента Зеленского. Он напомнил, что неделю назад давал поручение снять все объявления, однако этого не произошло. Поэтому теперь поручил дать объяснительную в письменном виде начальнику инспекции Руслану Голоперову.
- Если вам наплевать, так и напишите: нам все равно, - обратился он к подчиненному. – У нас вое видение этого процесса. А если вы не справляетесь, то ваши полномочия мы передадим другому структурному подразделению.
Слова г-ну Голоперову он не дал, сказав, что хочет увидеть их в письменном виде.
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