Мэр Сум недоволен своими подчиненными Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен тем, что за неделею инспекция по благоустройству не справилась с наплывом рекламы приезжего цирка.

Он поднял этот вопрос сегодня, 16 августа. Во время аппаратного совещания.

По его словам, когда он сегодня ехал на работу, по дороге насчитал 8 объявлений о представлениях цирка – на столбах, на деревьях, заборах. При этом на них были приклеены портреты самого мэра и президента Зеленского. Он напомнил, что неделю назад давал поручение снять все объявления, однако этого не произошло. Поэтому теперь поручил дать объяснительную в письменном виде начальнику инспекции Руслану Голоперову.

- Если вам наплевать, так и напишите: нам все равно, - обратился он к подчиненному. – У нас вое видение этого процесса. А если вы не справляетесь, то ваши полномочия мы передадим другому структурному подразделению.

Слова г-ну Голоперову он не дал, сказав, что хочет увидеть их в письменном виде.