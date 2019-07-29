Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19856

Мэр Сум недоволен своими подчиненными

Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен тем, что за неделею инспекция по благоустройству не справилась с наплывом рекламы приезжего цирка.

Он поднял этот вопрос сегодня, 16 августа. Во время аппаратного совещания.

По его словам, когда он сегодня ехал на работу, по дороге насчитал 8 объявлений о представлениях цирка – на столбах, на деревьях, заборах. При этом на них были приклеены портреты самого мэра и президента Зеленского. Он напомнил, что неделю назад давал поручение снять все объявления, однако этого не произошло. Поэтому теперь поручил дать объяснительную в письменном виде начальнику инспекции Руслану Голоперову.

- Если вам наплевать, так и напишите: нам все равно, - обратился он к подчиненному. – У нас вое видение этого процесса. А если вы не справляетесь, то ваши полномочия мы передадим другому структурному подразделению.

Слова г-ну Голоперову он не дал, сказав, что хочет увидеть их в письменном виде.

Общество Инспекция по благоустройству Незаконная реклама Руслан Голоперов
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Главного архитектора Сум отстранили из-за подозрения в служебной халатности
08.07.2021 15:48

Главного архитектора Сум отстранили из-за подозрения в служебной халатности

Окружной прокуратурой города Сумы 7 июля сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Сумского городского совета, из-за служебной халатности которого...

Мэр Сум нарушает правила благоустройства в городе
26.08.2020 14:10

Мэр Сум нарушает правила благоустройства в городе

Начав свою предвыборную агитацию, которая замаскировалась под встречи с жителями, «команда Лысенка» лепит объявления о них, куда не попадя....

В Сумах предпринимателей будут пугать президентом
01.06.2020 11:27

В Сумах предпринимателей будут пугать президентом

Мэр Сум Александр Лысенко недоволен санитарным состоянием территории города....

16.03.2020 11:54

В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа

Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов....

В Сумах собирают деньги на лечение мэра?
29.07.2019 11:44

В Сумах собирают деньги на лечение мэра?

По этому поводу городской голова инициирует служебное расследование по сотрудникам инспекции по благоустройству....

Новости

На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:41
В Сумах мошенники обманули пенсионерок на 200 тыс. грн
Сегодня 12:37
Депутату от «ЕС» придется разгребать завалы папередника из «Батькивщины» в сумском КП
Сегодня 12:24
Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда
Сегодня 12:07
Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог
Сегодня 11:48
Сумчанин разбился насмерть, выпрыгнув с балкона
Сегодня 11:30
На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 5 человек
Сегодня 11:09
В Сумах велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 10:59
За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий
Сегодня 10:25
Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира
Сегодня 09:57
На Сумщине прогнозируют тропическую жару
Сегодня 09:19
На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
Сегодня 09:18
view counter

Статьи

Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
Сегодня 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.