Из-за туалета на Студенческом пляже в Сумах назревает очередной скандал 7 июля на территорию Сумской спасательной станции, по словам ее работников, приехала строительная бригада.

Не предоставив никаких разрешительных документов – ни санитарного разрешения, ни какого-либо проекта сооружения, строители сломали забор и начали вырезать асфальт для прокладки водопроводной трубы - для обустройства выгребного общественного туалета прямо за забором службы, со стороны студенческого пляжа, пишет Ваш шанс.

- Это безобразие, - говорит Александр Мизенко, начальник КУ «Сумская городская спасательно-водолазная служба». - Рядом с туалетом расположена наша площадка, на которой мы заправляем кислородные баллоны для работы под водой от стационарной компрессорной станции. Нарушены санитарные нормы, ведь в прибрежной зоне можно устанавливать только биотуалеты или с бетонированной выгребной ямой, ведь все нечистоты будут просачиваться в грунтовые воды, а значит попадать и в Псел. На мои возражения против такого «строительства» мы услышали только оскорбления. Кроме того, представьте - кислород для баллонов, компрессорная станция берет из окружающей среды. Так что, водолазы, у которых и так очень непростая работа, под водой будут дышать воздухом от туалета? К тому же ежеквартально спасательная служба делает анализ воздуха на своей территории и при наличии такого туалета, представьте, какие будут пробы?! Нам просто запретят работать. А теперь вопрос – кто дал распоряжение на такое строительство и подумали ли о последствиях столь «мудрого» решения?