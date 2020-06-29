В Шостке полицейские нашли пропавшего студента

Сегодня, 8 июля, в полицию за помощью обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что его подопечный уже неделю не выходит с ним на связь, и сейчас его местонахождение неизвестно.
Как выяснили правоохранители, без вести пропавший парень - студент одного из учебных заведений Шостки, жил в общежитии. Последний раз его видели вчера утром вблизи учебного заведения.
Полицейские быстро установили круг друзей и знакомых парня, и нашли его в гостях у подруги.
Выяснилось, что он поссорился с родными и не желал с ними общаться.
С парнем ювенальные полицейские провели профилактическую беседу о последствиях его поступка. Кроме того, об этом случае правоохранители сообщили социальные службы для проведения необходимой проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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