В Шостке полицейские нашли пропавшего студента Совместными действиями сотрудников ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции удалось быстро установить местонахождение 16-летнего студента, который неделю не выходил на связь со своим опекуном.

Сегодня, 8 июля, в полицию за помощью обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что его подопечный уже неделю не выходит с ним на связь, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Как выяснили правоохранители, без вести пропавший парень - студент одного из учебных заведений Шостки, жил в общежитии. Последний раз его видели вчера утром вблизи учебного заведения.

Полицейские быстро установили круг друзей и знакомых парня, и нашли его в гостях у подруги.

Выяснилось, что он поссорился с родными и не желал с ними общаться.

С парнем ювенальные полицейские провели профилактическую беседу о последствиях его поступка. Кроме того, об этом случае правоохранители сообщили социальные службы для проведения необходимой проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.